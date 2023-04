Compleanno "speciale" per Tullio de Mauro: altri 1.000 libri nel suo fondo

I nuovi libri

Ai 3.400 testi sui dialetti e le lingue di minoranza già conservati nella sede di via Arsenale, ora dunque si sommano altri 1000 tomi, tra cui l’atlante storico-linguistico etnografico friulano, il dizionario abruzzese e Molisano di Ernesto Giammarco, le antologie delle poesie in dialetto romagnolo, il dizionario dei cognomi e soprannomi in Calabria di Gerhard Rohlfs, il vocabolario italiano-sardo - e sardo-italiano di Giovanni Spano, il Rimario diaconico dell'Orlando Furioso di Cesare Segre, oltre a tanti altri.

“Insieme ai testi donati dal linguista Alberto Sobrero – afferma il direttore Antonio Damasco - formano una tra le raccolte dialettali più importanti d’Italia”.