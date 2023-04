A Moncalieri nasce l'associazione "Borgate Green" per tutelare verde e ambiente

Moncalieri città nel verde è l'espressione coniata dall'assessore Laura Pompeo per spiegare il rapporto con l'ambiente che ha portato da anni il Comune ad essere in prima fila nella difesa del territorio e dell'ambiente. Ma da qualche giorno nella Città del Proclama c'è anche una associazione che vuole essere paladina della tutela dell'ambiente, con l'ambizione di partire da Santa Maria per andare anche oltre i confini del Comune.

Nata l'associazione "Borgate Green"

Con questo spirito è nato "Borgate Green", per ripensare la Città e i territori in cui viviamo. L'ente del terzo settore che si prefigge di guardare non solo alle Borgate di Moncalieri con l'intento di "rilanciare uno scenario di comunità da ricostruire, dopo i difficili anni della pandemia che hanno dimostrato come certi argomenti non sono più delegabili”, ha spiegato la presidente Barbara Ioculano.

Guardare anche oltre Moncalieri

Immaginare nuovi modi di vivere e concepire lo spazio verde pubblico è un primo campo d’azione l'associazione intende misurarsi: "Abbiamo già idee concrete e realizzabili per rendere le nostre Borgate sempre più verdi e amiche dell’ambiente", ha garantito Ioculano.

E per Santa Maria l'idea è quella di un verde pubblico meno periferico e più centrale e fruibile, "che potrebbe portare a ricadute positive sul benessere della cittadinanza, valorizzando gli spazi verdi già esistenti e togliendoli dall’incuria”, è l'impegno della presidente dell'associazione.