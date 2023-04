Nichelino comune amico dei cani: dopo il corso dedicato ai padroni, al via campagna contro la leishmaniosi

"Un protocollo volto non soltanto alla divulgazione della buona educazione, ma anche e soprattutto dell’auto controllo, della corretta relazione e della fiducia reciproca", ha spiegato l'assessore alle Politiche animaliste Fiodor Verzola. "In una fase storica in cui i binomi uomo/cane rischiano di essere discriminati a causa della crescente mancanza di cultura cinofila, questo progetto si pone l’obiettivo di prevenire incidenti, abbandoni, problematiche comportamentali, tutelando sicurezza e benessere sociale attraverso la rivalutazione del rapporto uomo/cane".

Rafforzare il binomio uomo-cane

Sottolineando come gli episodi di intolleranza nei confronti dei cani stiano aumentando a dismisura in ogni Città "e questo è da imputare in maniera preponderante a chi conduce gli animali irresponsabilmente, limitando l’esercizio della libertà altrui", Verzola ha aggiunto che ora "è necessario investire in cultura e formazione per prevenire ogni forma di intolleranza. Per questo motivo ringrazio in primo luogo coloro che hanno partecipato alla chiamata pubblica per partecipare al BUC. Da loro, ne sono convinto, partirà la prima spinta per il contagio positivo che tanto auspichiamo".

Screening contro la leishmaniosi