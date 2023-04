Movida: tre locali sanzionati e due persone arrestate nel sabato sera torinese

Nella notte tra sabato e domenica hanno avuto luogo, come di consueto, i controlli interforze, nelle aree della città caratterizzati dalla “movida”: piazza Santa Giulia , piazza Vittorio Veneto, piazza Emanuele Filiberto.

Complessivamente sono state controllate 84 persone e sequestrata una modica quantità di stupefacenti. Controllati anche 11 locali commerciali: 5 nell’area di Piazza Vittorio Veneto, 6 nel quadrilatero romano. Tre di questi sono stati sanzionati per la violazione del regolamento acustico cittadino; uno dei tre anche per la violazione del regolamento in materia dei dehors.



Due persone sono state arrestate due persone: una per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e l’altra per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.