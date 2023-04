La mania di Mare Fuori travolge anche Torino, ma qui diventa "Cisti Mirafiori"

Quella di "Mare Fuori" è un'ondata di successo che non accenna a fermarsi. Anzi, cresce fino a diventare oggetto di parodia, uno dei segnali più inconfondibili di un prodotto che ormai è diventato di massa. Una parodia che ora rimbalza sul web.



Succede a Torino, dove sulle note della colonna sonora che nel ritornello recita "Ci sta O Mar for", si arriva a cantare - con una facile assonanza - "Cisti Mirafiori", prendendo a prestito lo slang che si usa nelle periferie del capoluogo.



I protagonisti delle gag, diffuse su Tik Tok e presto diventate virali, sono due attori comici emergenti: Luca Bartolino e Luca Peracino, già nel duo Panpers di Cumiana. Volti noti anche al Cab41, una delle culle della comicità dal vivo in città.



E così, intervallate dal ritornello cantato sulle note della sigla di Mare Fuori, ecco che le vicende si intrecciano a riferimenti tipici dei quartieri di periferia torinese: dalle risse vicino ai negozi aperti 24 ore (i Bangla) alla storica fabbrica ex Fiat, fino alle delusioni e le rivalità amorose con i vicini di Nichelino.



E il tam tam, sui social, si fa sempre più forte.