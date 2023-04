Chi ha paura di ChatGpt? L'intelligenza artificiale tra limiti e potenzialità (dopo lo stop del Garante)

“ ChatGPT e gli altri cosiddetti Large Language Model rappresentano la frontiera dell’applicazione dell’AI nella nostra vita lavorativa e quotidiana - spiega prorpio Boella , informatico dell’Università degli Studi di Torino, cofondatore della Società Italiana per l’Etica dell’Intelligenza Artificiale e responsabile scientifico di FirstLife, il primo social network civico, co-progettato con la cittadinanza e le istituzioni del territorio torinese. “ Sta a noi comprenderne le opportunità, i limiti e i rischi e supportare i legislatori, prima di tutto quelli Europei, nel costruire un quadro normativo che risponda alle nostre esigenze e non a quelle dei giganti di Silicon Valley che stanno introducendo prematuramente sul mercato tecnologie che possono avere un impatto profondo sulla nostra società, nel bene e nel male, come abbiamo visto succedere con i social network nel decennio che ci precede ”.

Tante le domande che in questo momento circondano ChatGpt (e più in generale l'intelligenza artificiale, spesso protagonista in negativo di tanti film di fantascienza apocalittica). Cosa può fare? Come funziona? Potrà davvero sostituire l’essere umano? In pochi mesi più di 100 milioni di utenti hanno avuto a che fare con questo nuovo dispositivo. L’evento sarà un’occasione per scandagliare insieme un tema caldo (e che promette di diventarlo sempre di più) da diversi e cruciali punti di vista - etico, politico, scientifico - per non cadere preda di facili entusiasmi ma nemmeno di paure infondate.