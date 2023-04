Sulla collina di Torino il bus è elettrico: da sabato in servizio nuovi mezzi green

Sulle strade delle colline torinesi arrivano 14 nuovi autobus elettrici. Dal 15 di aprile chi viaggia verso Chieri e Pecetto potrà scegliere di muoversi in maniera green grazie a nuovi veicoli che serviranno le “linee collinari” di GTT. Il servizio sarà gestito da Cavourese, del Gruppo Autoguidovie, che si è aggiudicata per cinque anni il lotto 2 messo a gara dall’azienda di corso Turati.

Le linee "green"

Da sabato i mezzi sostenibili saranno in servizio sulla 70 (Moncalieri Borgo Aje – piazza Failla), sulla 73 (via Bonsignore – piazza Zara), 78 (largo Casale – strada Alta Mongreno), 89/ (via Portalupi Collegno – via Crea Grugliasco). Dal 2 maggio l’elettrificazione interesserà le linee 1 e 2 di Chieri. Le linee 53 e 54b, che continuano per il momento ad essere gestite da GTT, passeranno in elettrico in una seconda fase di progetto.

Mezzi vecchi e avarie

La minoranza in Sala Rossa ha più volte denunciato disservizi sulle tratte che servono la collina. Dal mancato rispetto degli orari a mezzi vecchi spesso guasti o con avarie, fine a corse saltate, i residenti da tempo chiedono bus nuovi. “Il servizio collinare – sottolinea l’Amministratore Delegato di Gtt Serena Lancione - per le sue caratteristiche richiede una gestione particolare e l’utilizzo di veicoli dedicati: la scelta strategica di metterlo a gara, valorizzando un’offerta ecologica totalmente a trazione elettrica è risultata vincente. Confidiamo finalmente di poter garantire agli abitanti della collina un servizio di qualità”.

“Oggi – chiarisce l’assessore alla Transizione Ecologica Chiara Foglietta - abbiamo la possibilità di unire alla qualità, anche interventi importanti in termini di transizione ecologica. Torino si trova di fronte a sfide importanti per il raggiungimento della neutralità climatica. Questo è un tassello importante, anche nell'ottica di questa strategia ambientale di ampio respiro”.