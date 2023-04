Ikea raddoppia, da Ovest a Sud di Torino: da domani un nuovo punto vendita anche al Lingotto [FOTO]

Da Ovest a Sud di Torino, Ikea raddoppia. E accanto allo spazio di Collegno (erede di quello che una volta si trovava nella zona de Le Gru, a Grugliasco), abbina anche il primo punto "Plan & Order": sarà inaugurato domani, 13 aprile, al Centro Commerciale del Lingotto, in via Nizza.



Si tratta di uno spazio di 250 metri quadri: non piccolo, ma decisamente "in scala" rispetto al labirinto del fai da te che si trova nella sede ormai storica. Al Lingotto, però, il compito sarà un altro: i visitatori potranno infatti selezionare e pianificare quel che vogliono per la loro casa, aspettando poi che la consegna arrivi direttamente a domicilio. Oppure andando a prelevarlo a Collegno.

"L’apertura del Plan&Order Point del Lingotto testimonia il nostro desiderio di portare IKEA ad un numero sempre maggiore di persone, sperimentando sul territorio piemontese, modalità d’incontro fisico innovative con i nostri clienti, che lavorano in sinergia con il canale online. L’obiettivo è fare in modo che il fisico e il digitale si completino a vicenda e che ogni cliente possa scegliere dove e quando entrare in contatto con IKEA in una logica omnicanale", dichiara Oleg Panin, responsabile del negozio di Torino, IKEA Italia.

Un percorso ad anello prima di decidere

Attraverso un percorso ad anello, i visitatori potranno toccare parte dell’assortimento IKEA suddiviso per le aree della casa in cui maggiormente si sono evidenziati bisogni di organizzazione, in particolare cucina, salotto e camera da letto: dalle soluzioni per chi gode di ampi spazi a soluzioni “compatte” per single o giovani coppie che vivono in piccoli spazi.

Un aiuto a chi ha più bisogno