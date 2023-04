Area cani in corso Galileo Ferraris, Poggio (FdI) all'attacco: "Da un anno approvata mia proposta"

Ricavare un'area cani in corso Galileo Ferraris, all'interno dello spazio verde sopra il parcheggio interrato. È quanto chiedeva una mozione della capogruppo in Circoscrizione 1 di Fratelli d’Italia Grazia Poggio, approvata l'anno scorso dal mini-Comune del Centro/Crocetta. A distanza di dodici mesi, come denuncia l'esponente della minoranza, nulla è stato fatto. Nonostante lo spazio di sgambamento per i quattro zampe sia richiesto a gran voce anche dai residenti. FdI all'attacco

E così Poggio ha deciso di depositare un altro atto sul tema, per sapere se ci sono novità. "Non capisco - spiega l'esponente del partito della Meloni - cosa si aspetti a dare vita a quello che, solo in apparenza, potrebbe sembrare una piccola cosa, ma che nella realtà aiuterebbe non poco i cittadini ad avere una piccola area cani adatta alle loro esigenze". Ipotesi per le aree cani