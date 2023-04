Torino che legge: tutto pronto per la settima edizione del festival letterario diffuso in città

Dal 20 al 23 aprile torna ‘Torino che legge’, manifestazione nata per celebrare la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore istituita dall’UNESCO il 23 aprile, organizzata dalla Città di Torino con le sue Biblioteche civiche, dal Forum del Libro, dal Salone Internazionale del Libro di Torino e dalle circoscrizioni cittadine, con il contributo di Fondazione CRT.

Giunta alla settima edizione, Torino che legge coinvolge l'intera città, dal centro alle periferie, con molti appuntamenti fra reading, incontri con l'autore e iniziative per grandi e piccini, realizzati in spazi pubblici e privati: biblioteche, librerie, scuole, case del quartiere, enti, associazioni e fondazioni, circoli, piazze, corsi, giardini e tram storico. E quest’anno, grazie all’impegno del Forum del Libro e del Comune di Napoli con il suo Patto per la lettura, raddoppia con Napoli che legge in programma dal 21 al 23 aprile, con un’anteprima il 19 insieme a Torino.

‘Scintille urbane’ è il tema di questa edizione allargata alle città e ai suoi contorni: da Torino a Napoli, a Roma l’obiettivo è accendere una luce sui quartieri che stanno cambiando o che potrebbero cambiare a partire dai libri e dalla lettura. Renzo Piano scrive "Prendere coraggio e provare a fertilizzare le periferie che restano ricchissime di bellezza umana e anche fisica, spesso nascosta, fabbriche di desideri, fonte di energia e di passione delle città. Ci vogliono scintille, sono le città del futuro”.

Centrale, per lo sviluppo dell’iniziativa, è la rete riunita intorno al Patto per la Lettura della Città di Torino che riconosce nella lettura 'un diritto fondamentale per tutti i cittadini e una competenza da diffondere nella comunità per promuoverne lo sviluppo culturale ed economico'.

Torino che legge celebra il centenario della nascita di Italo Calvino nella Biblioteca civica a lui intitolata con un'anteprima in programma mercoledì 19 aprile alle ore 18, dal titolo ‘Calvino nel tempo’. Una Lectio di Silvio Perrella, autore di Calvino (Editori Laterza), accompagnata dalle letture di Stefania Giuliani tratte da ‘Intervista impossibile a Calvino’ e da ‘Insperati incontri’.

L'omaggio al celebre scrittore piemontese prosegue giovedì 20 aprile dalle ore 17.30 alle ore 19 sul tram storico blu - messo anche per questa edizione gentilmente a disposizione dall'ATTS - Associazione Torinese Tram Storici -, con un affascinante percorso lungo le vie del centro cittadino accompagnato dalle letture teatralizzate curate da Stefania Giuliani e eseguite dagli allievi della Scuola O.D.S. - Operatori Doppiaggio e Spettacolo, in collaborazione con le Biblioteche civiche torinesi. La partenza è prevista da piazza Castello (lato Teatro Regio) ogni 30 minuti.

Tra gli 'eventi speciali' in calendario, l'anteprima del Festival Internazionale dell’Economia, progettato e ideato da Editori Laterza e diretto da Tito Boeri che, dopo il successo dello scorso anno, torna a Torino con il tema Ripensare la globalizzazione. L'atteso appuntamento con l'economista Innocenzo Cipolletta e l'editore Giuseppe Laterza si terrà giovedì 20 aprile alle 17.30 alla Biblioteca civica Italo Calvino, in Lungo Dora Agrigento 94.

La stessa sede, venerdì 21 aprile alle 18 ospita l'incontro Scintille urbane. La città cambia con i libri e la lettura, con la presentazione del libro di Pierfrancesco Maran Le città visibili (Solferino). Con l’autore intervengono Paolo Mazzoleni e Rosanna Purchia, modera Filippo Barbera.

In un ideale gemellaggio con la Catalogna, anche a Torino libri e rose caratterizzano la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, ricordata sabato 22 aprile nelle librerie torinesi aderenti a ‘Torino che legge’ che dedicano le vetrine agli scrittori catalani e a Italo Calvino e dove, in cambio dell'acquisto di un libro tradotto dal catalano, si riceverà in omaggio una rosa offerta dalla Delegazione del Governo della Catalogna in Italia, che sostiene la medesima iniziativa anche nelle città di Napoli e Roma.

Fra gli scrittori ospiti della manifestazione, si segnalano Alessandro Barbero, Fabio Geda, Margherita Oggero, Paola Cereda, Domenico Quirico, Massimo Tallone, Pino Pace, Matteo Saudino e Farian Sabahi. Particolarmente significativa la presenza delle scuole, grazie alla collaborazione con TorinoReteLibri. Molti istituti di ogni ordine e grado partecipano giovedì 20 aprile all'iniziativa ‘A scuola senza zaino’, una giornata intera dedicata alla lettura dentro e fuori la scuola, con incontri, riflessioni e letture ad alta voce. Dal centro alle periferie i piccoli lettori saranno impegnati a riflettere sulla città in cui vivono, sulla sua storia, i suoi tesori e sulle pagine divertenti ma anche emozionanti di Italo Calvino.

Inoltre, contestualmente a Torino che Legge e nell’ambito di eLov Stories, progetto dell'Associazione Forum del libro, sarà lanciato il bando del concorso dedicato alle scuole Guardare e scrivere la città. Grazie al sostegno di Fondazione CRT, il centenario dedicato a Calvino si arricchisce anche delle storie dei ragazzi sulla città e sui loro quartieri. Un’occasione per incoraggiare gli studenti di diversi ambiti a scoprire, conoscere la loro città, descriverne e immaginarne il futuro partendo dai libri e dalla lettura. Con il fine di realizzare una guida 'sentimentale' di Torino, in cui far confluire i racconti, le fotografie e i brevi filmati selezionati.

Per info: www.torinochelegge.it