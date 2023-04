"Jazz is dead!” 2023: dal 26 al 28 maggio torna il festival d’avanguardia jazz

"Jazz is Dead!" è il festival musicale - che si svolgerà a Torino dal 26 al 28 maggio - dedicato alle sonorità sperimentali e d'avanguardia del mondo del jazz, un palco fatto di libertà, ricerca, coraggio, dove il confine tra un genere e l’altro diventa spazio di esplorazione. Un festival nato nel 2017 con l’obiettivo di rendere accessibile a tutti una programmazione musicale ricercata e di alta qualità, consentendo a un pubblico ampio di assistere a esecuzioni del tutto eccezionali nel patrimonio concertistico: dopo cinque edizioni è diventato un punto di riferimento della scena musicale sperimentale e alternativa, nazionale e internazionale.

In risposta ai tempi contemporanei, ma con la spontaneità artistica che guida la direzione di “Jazz is Dead!”, quest’anno la trasversalità è più che mai garantita. Dieci nazionalità diverse si incontreranno sul palco a Torino, dove tradizione e avanguardia futuristica sembrano convivere in perfetta armonia, e dove strumenti classici e software di elaborazione del suono e dell’immagine condividono il palco senza stonature. E’ possibile sostenere la campagna di crowdfunding per l’organizzazione del festival su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - che grazie ai sostenitori ha quasi raggiunto l’obiettivo economico prefissato.

Per info: https://www.<wbr></wbr>produzionidalbasso.com/<wbr></wbr>project/jazz-is-dead-2023-i-s-<wbr></wbr>iy/