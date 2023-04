Nichelino-Moncalieri 6-4, ma nella Partita del Cuore a vincere è stata la solidarietà

Nella prima edizione, nel maggio dello scorso anno, a vincere era stata Moncalieri per 2-1, ieri sera Nichelino si è presa la rivincita, imponendosi per 6-4, ma nella seconda edizione della Partita del Cuore a vincere davvero è stata la solidarietà.

In campo per la solidarietà

Le squadre di politici ed assessori delle due città, infatti, sono scese in campo a Testona per il gusto di giocare lo sport più bello del mondo, ma soprattutto per raccogliere fondi a favore dei malati oncologici che saranno portati avanti da Fondazione Ricerca Molinette Onlus e DonnaTea APS.

Oltre mille euro per Fondazione Molinette e DonnaTea

Bene, alla fine della serata sono stati raccolti oltre mille euro, a conferma che quando c'è da fare le cose per bene e per il bene di qualcuno il cuore grande di Moncalieri e Nichelino batte sempre forte.

Nichelino si impone per 6-4

Sul piano squisitamente tecnico, la partita di ieri ha visto la sconfitta della squadra allenata da Paolo Montagna che, nonostante i consigli e i suggerimenti tattici del sindaco-mister, è stata messa sotto dagli avversari, con la quinta rete dei nichelinesi firmata dal primo cittadino Giampiero Tolardo.

E adesso l'appuntamento è al 2024 per la terza edizione, in cui si giocherà per aiutare un'altra nobile causa.