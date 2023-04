Emergenza casa, a Moncalieri raddoppiate le richieste per il bonus affitto

Prima il Covid, poi l'inflazione e il boom dei costi energetici seguiti all'inizio della guerra in Ucraina. E adesso anche l'emergenza casa, come ulteriore conseguenza delle problematiche degli ultimi tre anni. Un fronte sempre più caldo a Moncalieri, con i numeri forniti dall'assessore Silvia Di Crescenzo che certificano un quadro a dir poco allarmante.

Numeri raddoppiati nel giro di un anno

Le richieste di aiuto per pagare l’affitto sono praticamente raddoppiate nel giro di un anno. “Stiamo registrando segnali che ci dicono che chi era povero sta diventando sempre più povero mentre per chi riusciva a camminare con le proprie gambe il Covid ha rappresentato l’inizio di una difficoltà che perdura ancora e che sta assumendo i contorni di una vera emergenza sociale”.

I numeri del fondo nazionale per la locazione, che va ad aiutare le famiglie che hanno pagato il canone pur trovandosi in difficoltà, parlano chiaro: "Nel 2019 valeva 90mila euro ed aiutava 127 nuclei tra Moncalieri, Trofarello e La Loggia; nel 2020 siamo cresciuti a 196 nuclei, che sono diventati 258 nel 2021 per arrivare a 501 nel 2022, ma le risorse sono sempre le stesse, con la conseguenza che a fronte di un fabbisogno teorico di 1,1 milioni di euro, di cui quasi 900mila euro solo per Moncalieri, dalla Regione sono arrivati 389mila euro che sono andati a vantaggio di 372 nuclei”, ha fatto notare l'assessore Di Crescenzo.

293 richieste accolte su un totale di oltre 400

La conseguenza è che. di fronte a risorse insufficienti, sono state accolte, dopo una lunga e non semplice analisi, solo 293 delle oltre 400 domande che erano state ammesse. E problemi si segnalano anche per il Fondo sociale, la quota di compartecipazione del comune destinata agli inquilini delle case popolari in situazione di morosità incolpevole, la parte più disagiata della popolazione.

Nel 2022 Moncalieri aveva stanziato circa 10mila euro, al 22 marzo 2023 le domande, la cui scadenza è stata prorogata a fine giugno, hanno già superato i 16mila euro. Numeri che certificano una situazione di allerta massima.