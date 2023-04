Grazie al progetto "Top metro" quasi 1,5 milioni per la messa in sicurezza delle scuole di Nichelino

Una targa dal grande valore simbolico, a testimoniare quanto è stato fatto per la messa in sicurezza delle scuole di Nichelino. Nella mattina di oggi, lunedì 17 aprile, alla elementare Sangone, il Comune e Città metropolitana hanno voluto festeggiare così le opere realizzate al finanziamento previsto nell'ambito del Progetto "Top Metro" che hanno interessato tre scuole nichelinesi: oltre alla Sangone, l'altra elementare Gramsci e la media Manzoni.

Lontano il ricordo della Rodari

Il ricordo del crollo alla Rodari, nell'autunno del 2016, è ormai lontanissimo. L'amministrazione guidata dal sindaco Giampiero Tolardo da anni ha deciso di investire sulla sicurezza scolastica e grazie al contributo della provincia ha portato a casa risultati importanti, come quello di aver risistemato la facciata, gli infissi, il tetto e i solai della Sangone.

Per questo si è voluto affiggere all'ingresso della scuola una targa per ricordare quanto è stato fatto. Un'operazione dall'investimento complessivo di poco meno di 1,5 milioni di euro.

Presto la costruzione di due nuove scuole

Alla cerimonia erano presenti funzionari dell'ufficio tecnico di Nichelino, il sindaco e Valentina Cera, consigliera delegata di Città metropolitana ed ex assessora della Città. La preside Marisa Pallotti ha fatto interrompere le lezioni per alcuni minuti, per consentire agli studenti di assistere e di ascoltare le parole dei presenti. Con Tolardo che poi ha ricordato anche come la città nei prossimi anni abbia già messo in cantiere la costruzione di due nuove scuole.

"Città all'altezza dei sogni dei bambini"

E rivolgendosi ai giovani allievi, il sindaco ha ricordato come il loro compito sarà quello di rispettare ed avere cura di quello che loro utilizzano, ad iniziare dalla scuola. Perché è "dalla partecipazione dei bambini e delle scuole che nascerà la Nichelino del futuro, una città educativa che vuole essere all'altezza dei sogni dei suoi piccoli abitanti", hanno concluso Tolardo e la consigliera Cera.

Lavori anche per la biblioteca e la caserma dei carabinieri

A Nichelino i fondi messi a disposizione con il bando Top Metro consentono inoltre di realizzare il progetto “Per tutti e per ciascuno”, che riguarda la biblioteca Giovanni Arpino e prevede interventi di tipo impiantistico per migliorare il servizio e gli spazi a disposizione degli utenti. Il progetto prevede una redistribuzione dei servizi di ludoteca e biblioteca sui due piani dell’edificio, la creazione di nuovi ambiti e l’adeguamento del complesso alle esigenze dei giovani e dei non lettori. L’idea di fondo è quella di promuovere la biblioteca come polo culturale e di aggregazione sociale, grazie a nuovi strumenti tecnologici e a nuove funzioni relazionali.

Sempre grazie al bando Top Metro sono stati reperiti i fondi per la manutenzione straordinaria della caserma che ospita il Comando della Tenenza dei Carabinieri. Il progetto prevede il recupero e la ristrutturazione degli ambienti adibiti ad uffici e servizi, per consentirne una migliore fruibilità e una migliore accessibilità da parte del pubblico, che deve essere indirizzato alla aree sotto il controllo di un militare addetto, separando gli spazi destinati alle diverse attività.

Gli interventi previsti nel progetto interessano i servizi igienici, la zona celle, la scala di ingresso, in vani scala, l’ufficio del militare di servizio, la realizzazione di nuovi spazi per uffici nel vano dell’attuale autorimessa, È inoltre prevista la realizzazione di una tettoia per il ricovero delle vetture di servizio nell’area verde retrostante la caserma.