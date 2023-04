Villa della Regina, entro il 2026 apre il Palazzo del Chiablese. La direttrice: "Sarà un'area ristorazione"

Per Villa della Regina inizia una nuova stagione turistica con l'apertura della mostra Divas - Dog Portraits che apre fino al 25 giugno anche negli spazi solitamente chiusi al pubblico, come il secondo piano della Residenza e il primo e secondo piano del Padiglione dei Solinghi.

"Le stanzette al secondo piano del Padiglione dei Solinghi non erano mai state aperte - spiega la direttrice Chiara Teolato - le abbiamo aperte per allestire le opere della mostra così come abbiamo aperto la stanza al primo piano dello stesso Padiglione che apriamo solo in alcune occasioni".

"C'è poi il secondo piano della Villa che per la maggior parte non è ancora restaurato. Gli unici restauri fatti con il ripristino degli affreschi conservati sono quelli della torretta nord".

Al termine della mostra entrambi gli ambienti saranno di nuovo chiusi.

"L'esposizione di Pergolesi è un'occasione per vedere spazi della Villa della Regina che normalmente non sono aperti al pubblico".

Gli altri restauri

Il Padiglione dei Solinghi e il secondo piano dell'edificio centrale non sono gli unici però a necessitare di un "rinfrescata".

"Stiamo pensando di aprire il Belvedere Sud, magari arricchendolo con delle panchine e delle fioriture, ma non potremo farlo finché la ghiacciaia con cui confina non sarà restaurata. Al momento per questa struttura non ci sono fondi ma ci stiamo lavorando".

Palazzo del Chiablese nel frattempo, grazie ai fondi del Pnrr, è oggetto di lavori.

"Abbiamo in corso una progettazione di una struttura che ospiterà un servizio di ristorazione e quindi anche la possibilità di avere maggiori spazi al chiuso all'interno della Villa. La scadenza dei lavori è prevista per il 2026, ma speriamo di aprirlo prima".