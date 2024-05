Tag Art Night: sabato 4 maggio, la notte delle arti contemporanee tra le gallerie torinese

L’Associazione TAG - Torino Art Galleries in occasione del MESE DELLA FOTOGRAFIA torinese e della fiera dedicata alla fotografa THE PHAIR, è lieta di annunciare la nuova edizione della “TAG ART NIGHT”, la Notte delle Arti Contemporanee sabato 4 maggio 2024 dalle ore 19 alle ore 23, un tour tra le mostre proposte dalle gallerie torinesi associate a TAG, realizzato grazie al sostegno della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea CRT, unico ente sostenitore sin dalla prima edizione.

Nella stessa settimana, TAG propone una nuova iniziativa tesa ad avvicinare sempre di più il pubblico all’arte contemporanea, le “TAG - Art Coffee Breakfast”. I visitatori e gli appassionati potranno recarsi nelle gallerie venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ed essere accolti dalle “colazioni con l’arte”, realizzate in partnership con il marchio Fior di Loto.