"Niente da dichiarare", il 9 giugno l'evento teatrale dell'associazione Santa Maria del Pino

L’Associazione Santa Maria del Pino in collaborazione con la Compagnia Teatrale dei Saltapasti presenta venerdì 9 giugno alle ore 20.45 al Teatro Le Glicini di Pino Torinese (Via Martini 18) lo spettacolo teatrale “Niente da dichiarare” di Charles Maurice Hennequin e Pierre Veber (traduzione e adattamento di Luca Buggio).

Niente da dichiarare?, classica commedia degli equivoci: il padrone di casa con un’amante segreta, il genero con problemi a consumare il matrimonio, un ex fidanzato non rassegnato ad aver perso l’amore … e un susseguirsi di situazioni divertenti e personaggi al limite dell’improbabile

Questo allestimento si svolge su tre atti e con la partecipazione di ben quattordici attori. Il primo e terzo atto sono ambientati nella rispettabile casa del giudice Dupont, il secondo in quella molto meno rispettabile della cocotte Zezé, che concede i suoi favori in cambio di quadri dipinti da un pittore al suo servizio. Si tratta di un testo godibile e divertente per tutta la famiglia, dal momento che anche il tema “piccante” viene affrontato con il linguaggio e il buon gusto di inizio Novecento, e i pur evidenti doppi sensi non possono che far sorridere, quando vengono pronunciate frasi come “oggi mi punge vaghezza”, “ricaddi dall’alto della mia esaltazione” o “mi restituì l’orgoglio di essere uomo.