Ai Murazzi apre Peliti's: le arcate rinascono nel nome del vermut

Sorseggiare vermut con vista monte dei Cappuccini. Apre oggi, alle 19, con un grande opening Peliti's, nuovo locale che mira essere parte integrante di un grande progetto: la rinascita dei Murazzi.

Un locale elegante all'interno, con bottiglie che ricoprono quasi totalmente le volte in mattoni; tanti tavolini all'esterno per ammirare la collina e il fiume Po che scorre. L'obiettivo del locale è quello di far vivere "i Muri" non solo di notte, ma anche di giorno, con brunch e cene.

E Peliti's è solo uno degli step della riapertura dei Murazzi: entro un mesetto è attesa l'inaugurazione di Capodoglio.

Chi chiede ancora maggior sicurezza è Pierlucio Firrao, capogruppo di Torino Bellissima: "La movida non si autogestisce, c’è bisogno di controllo e regolamentazione: il divertimento si può gestire, ma bisogna farlo con professionalità e competenza. Per la sicurezza dei Murazzi abbiamo chiesto di istituire almeno un presidio fisso durante i giorni di maggiore affluenza, ma la maggioranza ha bocciato la nostra proposta".

"Bisogna agire più velocemente: sono passati mesi da quell’incidente, siamo alle porte della stagione estiva, ma ancora questa amministrazione deve valutare le possibili azioni per gestire questa zona nevralgica del divertimento in città. E intanto ci si affida al caso e alla buona sorte, sperando che non succeda di nuovo" ha dichiarato Firrao.

Intanto gli operatori, per garantire un divertimento di qualità e sicuro, hanno richiesto al Comune di Torino di vietare il parcheggio delle bici a noleggio lungo il fiume, a seguito della lancio della bici che tre mesi fa ha colpito Mauro Glorioso.