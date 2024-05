Diagon Hall - l’ARTeficIO: un dialogo sull'Horror con il Museo del Fantastico

“Una scala persa nel buio” è il sesto appuntamento del ciclo “Dialoghi tra Prosa e Poesia”, format ideato a dicembre 2023 da Gian Giacomo Della Porta e Jacopo Marenghi in collaborazione con l'associazione culturale l'ARTeficIO e ospitato, un mercoledì al mese, nella nuova sede Diagon Hall a Torino. Con un taglio divulgativo, i Dialoghi si sviluppano intorno a un tema centrale, accompagnando il pubblico fra i protagonisti della letteratura mondiale per riflettere sulle incertezze e le contraddizioni della società odierna. L'obiettivo è avvicinare le persone alla letteratura, far vivere i personaggi di un romanzo o le emozioni di una poesia come parte del nostro essere e non come “altro” da noi.