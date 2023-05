Salva l'area verde di Barca e Bertolla, Mazzoleni: "Non si costruisce sui prati"

Salvi i prati di Barca e Bertolla. Quasi mille torinesi si erano mobilitati, con una petizione di iniziativa popolare, in difesa dell'area verde fra via Rubens Fattorelli e via San Massimiliano Kolbe . Un zona di notevole rilevanza ambientale e paesaggistica per l'affaccio sul Po, la vicinanza alla confluenza con la Stura, l'Isolone Bertolla (Riserva Naturale Speciale) e il Parco del Meisino. Da qui la richiesta di 963 torinesi di preservare gli ultimi due prati ancora vergini rimasti nella zona , con destinazione a "verde di prossimità".

Questo garantirebbe l'inedificabilità assoluta e perenne dell'area. Un appello rilanciato questa mattina in commissione, già accolto dall'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni, che ha di nuovo ribadito la volontà del Comune di salvaguardare i terreni di Torino Nord. "Siamo d'accordo - ha spiegato l'esponente della giunta - sul non costruire sui prati e intendiamo formalizzarlo con il piano regolatore". "L'obiettivo - ha aggiunto - di mantenerli inedificati non è in discussione: l'unico tema è come arrivarci". "Troverei inutilmente complesso una variante: la sede giusta per fare questa cosa è il piano regolatore" ha concluso Mazzoleni.