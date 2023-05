Finalmente la pioggia: il Primo maggio costruisce un "ponte" sopra lunghi mesi di siccità

Mai la pioggia è stata accolta con tanto favore, negli ultimi anni. Anche se è stato un ponte come quello del Primo Maggio, a esserne interessato. Da lunghi mesi, infatti, Torino e provincia (ma anche il resto del Piemonte) non assistevano a precipitazioni così intense. Peraltro senza episodi particolarmente violenti.



Due giorni di precipitazioni

Come confermano gli esperti dell'Arpa Piemonte, dalla giornata di ieri stiamo assistendo alla discesa di aria fredda dal nord Europa che ha convogliato correnti umide orientali sulla nostra regione. E nella giornata di oggi - 1° maggio - una nuova perturbazione atlantica sta transitando sulla nostra penisola scavando un minimo di pressione al suolo posizionato sulle regioni tirreniche italiane. Questa situazione favorisce ancora la presenza di correnti umide orientali sulla nostra regione, che causano maltempo diffuso con piogge in particolare a ridosso dei rilievi per interazione del flusso umido con le Alpi.