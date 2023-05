La solidarietà contro la Fibrosi Cistica sale sul palco del teatro Superga di Nichelino con “Prendifiato”

La solidarietà scende in campo, anzi sale sul palco a Nichelino. Al teatro Superga, il 4 maggio alle ore 20, si terrà “Prendifiato” evento benefico a sostegno della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica impegnata dal 2002 a promuovere, selezionare e finanziare progetti avanzati di ricerca sulla fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa in Europa.

Danza, teatro e solidarietà

Danza, teatro ed emozioni si fonderanno per dare vita ad una serata di intrattenimento, informazione e riflessione, in cui verranno raccontati i punti fermi che non possono mancare nella vita di un paziente di FFC: ricerca, forza d'animo, famiglia, sport. amici e volontari.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione, per continuare a migliorare le cure di cui oggi disponiamo, accrescere la qualità e la durata di vita dei malati; colpire alla radice il difetto che causa la fibrosi cistica; trovare una cura risolutiva per tutti. Il progetto "Prendifiato"

“Prendifiato” è un progetto fortemente voluto da Chiara Graziani, che insieme alla sua famiglia e a tanti amici e volontari ha fondato il Gruppo di Sostegno di Nichelino; dalla scuola di danza Ateneo dello Spettacolo di Moncalieri, che porterà in scena con le sue giovani allieve le esibizioni di danza e teatro; dalle piccole realtà imprenditoriali del territorio, che con grande generosità hanno creduto nell’iniziativa; dal Comune di Nichelino, che ha patrocinato e collaborato alla realizzazione dell'evento.