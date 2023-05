Chi cerca trova, ecco il programma delle conferenze per il mese di maggio

Chicercatrova è un’associazione di volontariato che da sempre propone la cultura e la solidarietà come opportunità per prendersi cura della dimensione intima delle persone; attraverso incontri, percorsi di studio e riflessione propone strumenti nuovi per affrontare le difficoltà della vita: sociali, personali o familiari. Ecco il programma per il mese di maggio: