Salute, quattro serate per diffondere le buone pratiche da parte di Missione Vita Odv

Missione Vita ODV ha organizzato un ciclo di incontri a tema salute al fine di diffondere buone pratiche in ambito sanitario con particolare attenzione ai pazienti oncologici e ai pazienti fragili. Gli incontri, realizzati in collaborazione con la Consulta e l'Assessorato del Volontariato del Comune di Rivoli, si terranno presso la Sala Conferenze Centro Congressi a Rivoli in via Dora Riparia 2.