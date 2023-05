ToDream, un urban district non a misura di persone disabili: “Un sogno non accessibile a tutti”. La struttura: "Rimedieremo"

“Un sogno non accessibile a tutti”: a definire così ToDream, il nuovo “urban district” inaugurato poche settimane fa in corso Romania 460 a Torino, è la Consulta per le Persone in Difficoltà. L'associazione, infatti, questa mattina ha effettuato un sopralluogo per verificare la presenza di eventuali barriere architettoniche in grado di ostacolare la fruizione del centro commerciale da parte delle persone disabili, riscontrando non poche criticità.

Gradini per entrare nei negozi e non solo

In un documento tecnico redatto dall'architetta Eugenia Monzeglio, la CPD ha segnalato la presenza di gradini – non troppo alti ma comunque capaci di creare difficoltà di movimento non solo alle carrozzine ma anche alle famiglie con passeggini - all'ingresso della maggior parte dei negozi e in prossimità degli ascensori. Altre problematiche sono state riscontrate nei bagni, sì accessibili ma con alcune “sbavature” importanti come gli erogatori di salviette asciugamani installati troppo in alto, e all'esterno, con la segnaletica dei parcheggi riservati giudicata insufficiente, così come la ridotta dimensione delle banchine che rende difficoltosa la manovra negli stessi stalli.

“90% delle attività commerciali non è accessibile”

L'auspicio, da parte di CPD, è quello di ottenere un'adeguata attenzione alle esigenze di accessibilità per tutti: “La presenza di questi ostacoli - ha commentato il direttore Giovanni Ferrero - è un elemento che andrebbe rimosso immediatamente se davvero si vuole pensare la città in chiave 'for all'. Questa è una piaga che colpisce tutto il settore del commercio a Torino, dove il 90% delle attività commerciali non è accessibile. Speriamo quindi che ci sia la volontà, da parte degli amministratori di ToDream, di porre rimedio al più presto a questa grave situazione e di applicare principi più corretti per i prossimi lotti”.

Le barriere culturali

Il sopralluogo è stato fatto, infine, avvalendosi della consulenza di due persone disabili, che hanno testato in prima persona ToDream. Stiamo parlando di Emanuel Cosmin Stoica, membro di CPD e volto noto dei social, e Riccardo Savino: “Purtroppo - ha dichiarato il primo – la persona con disabilità continua a essere considerata come un soggetto da assistere. Non viene ancora concepita l'idea di considerarci come consumatori al pari di chiunque altro: la verità è che tutte le barriere sono causate da quella principale, quella culturale”.

To Dream: "Impegnati per migliorare"

Ma dalla struttura fanno sapere che presto saranno migliorati tutti gli aspetti messi in luce dalla Consulta: quello inaugurato è solo un primo lotto di un'area più ampia. "Siamo impegnati a provvedere per migliorare la situazione - garantiscono da Urban district - e i contributi e le segnalazioni da parte delle associazioni sono molto preziosi". E anzi rilanciano l'idea di un nuovo incontro per mettere meglio a fuoco problemi e correzioni.