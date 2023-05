Il 74 si allunga fino al CAAT, Ahmed (Pd): "Necessario garantire trasporto per operai e frequentatori"

Il 74 si allunga fino al CAAT . La Sala Rossa ha dato il via libera all'unanimità ad una mozione del consigliere del Pd Abdullahi Ahmed , che chiedeva di prolungare il percorso della linea da via Gorini fino al mercato agroalimentare. " È necessario garantire - ha sottolineato l'esponente dem - il trasporto pubblico per lavoratori e frequentatori del CAAT ".

L'attuale percorso

Attualmente il 74 fa capolinea in via Ventimiglia, al Lingotto: una zona facilmente raggiungibile con la metro 1. Da lì passa poi davanti al cimitero Parco e termina il tragitto in via Gorini. Al momento chi deve andare a scaricare le cassette di frutta e verdura, impiega circa 10 minuti a piedi per raggiungere la struttura dalla fermata bus. L'autobus della linea 38, nel suo tragitto fino a Grugliasco, effettua stop lontani e scomodi per lavoratori e frequentatori del Caat.

Si tratta poi di tragitti periferici e senza ripari, soprattutto nei mesi invernali di pioggia e freddo. Da qui l'appello di Abdullahi Ahmed di mettere uno stop davanti all'ingresso del Caat, in strada del Portone. Una richiesta accolta dalla Sala Rossa.