Corso Marconi, a ottobre fine del cantiere di riqualificazione. Ed il turet si sposta davanti alla scuola

Dopo mesi di scavi ed operai, si intravede la fine dei lavori di riqualificazione di corso Marconi. Gli interventi termineranno tra cinque mesi, ad ottobre 2023. Una deadline annunciata oggi dagli uffici comunali, durante una commissione dedicata alla strada nel cuore di San Salvario. Al momento è aperto il cantiere nel tratto tra corso Massimo d'Azeglio e via Ormea.

Pavimentazione che riflette il sole

Dopo la rimozione dell'asfalto nella parte centrale pedonalizzata, verrà messa una nuova pavimentazione in calcestruzzo simile a quella di piazza IV Marzo, che diminuisce l'effetto "isola di calore". In sostanza il materiale riflette maggiormente i raggi del sole, garantendo quindi temperature meno torride in estate. Verrà creata poi una fascia centrale in pietra di luserna, creando così un percorso per i non vedenti. I lavori in questo tratto termineranno tra fine giugno e inizio luglio.

Spostata la fontana