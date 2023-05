Il ricordo di Lorenzo Greco vivrà per sempre nel parco giochi di Piazza Tancredi Galimberti [FOTO]

Lorenzo Greco giocava spesso in Piazza Tancredi Galimberti. Oggi, davanti a un gran numero di residenti del quartiere, il parco giochi è stato intitolato alla sua memoria, dopo che il bambino se n'è andato a soli 12 anni il 3 febbraio 2014 per colpa di un infarto.

Il progetto "Vita ragazzi"

Da allora, la famiglia si è impegnata per cercare di prevenire casi simili, creando il "Progetto vita ragazzi" all'interno dell'Associazione Piemonte Cuore Onlus, che confluirà poi nell'Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus proprio in nome del ragazzo.

Una folla numerosa e commossa

Il progetto insegna ai giovani come comportarsi di fronte ad un arresto cardiaco e sensibilizza studenti e docenti sull’importanza della rianimazione e del defibrillatore. Anche oggi, durante la celebrazione, la Croce Rossa e l'Associazione hanno insegnato le manovre salva-vita ai bambini dell'Istituto comprensivo “Sandro Pertini” e a una classe musicale dell’Istituto comprensivo “Caduti di Cefalonia".



Presenti alla intitolazione, assieme ad una folla numerosa e commossa, Maria Grazia Grippo, presidente del Consiglio comunale e della commissione Toponomastica; Andrea Tronzano, assessore regionale; Massimiliano Miano, presidente della Circoscrizione 8; Mario Greco, nonno di Lorenzo e presidente onorario dell’Associazione italiana Cuore e rianimazione “Lorenzo Greco” onlus; Marcello Segre, presidente dell’associazione e Tonina Ligios, maestra di Lorenzo Greco.



Durante la commemorazione si è sottolineata l'importanza della diffusione del defibrillatore e la conoscenza del massaggio cardiaco, fondamentali per salvare vite in caso di infarto. "Sessantamila persone l'anno di qualsiasi età e senza patologie pregresse vengono uccise da infarti - ha dichiarato l'assessore Tronzano - ma in molti possono essere salvati grazie ai defibrillatori. Dobbiamo tutti essere informati su come funziona e su come usarlo, mappare la loro posizione, perché questo può salvare una vita".

"Salvare quante più vite"

Il presidente Marcello Segre ha evidenziato come il lavoro dell'associazione non basti, senza una registrazione dei dispositivi e una volontà politica che ne aumenti l'uso. "Di quei 60-70 mila morti l'anno - ha dichiarato - la metà sarebbero vivi se chiunque sapesse fare un massaggio cardiaco e usare il defibrillatore, sono qui presenti tre persone salvate da massaggi e defibrillatori donati da noi poco tempo prima dell'infarto. Grazie a noi ci sono defibrillatori sui taxi e sulle auto della polizia ma non sono a sistema. Siamo andati a Montecitorio per far passare la legge che permette a chiunque di usare defibrillatori senza patentino. Questa informazione deve essere cultura, insegnata a scuola per salvare delle vite".

Grippo: "Una città cardioprotetta"

"Grazie a Marcello Segre per rimproverare le istituzioni guardandole in faccia - ha risposto la presidente Grippo - questo dialogo è necessario per migliorare. Una città cardio protetta è più consapevole e pronta a reagire, la giusta reazione può fare la differenza. Da oggi onoriamo ancora un po' l'impegno preso anni fa a non dimenticare Lorenzo e fare del ricordo testimonianza, insegnamento e cultura dell'altruismo che aiuta a crescere e a vivere".