Restyling all'8 Gallery, una piazza e un parcheggio nel V padiglione

Restyling per il centro commerciale 8 Gallery. Nel padiglione V del Lingotto, quello usato come hub vaccinale durante la pandemia da Covid-19, verranno realizzati un parcheggio e una piazza. La Giunta comunale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni, ha dato questa mattina il via libera al progetto.

Con questo interventi verranno riorganizzati gli spazi al pianterreno dell'8 Gallery e del Padiglione V, migliorandone l’accessibilità e la fruibilità degli spazi pubblici interni. Verrà inoltre riqualificata la “corte dei giochi”, con la realizzazione di nuove strutture.