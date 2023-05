Nichelino fa rima con solidarietà, raccolti oltre 35 mila euro per la Fondazione Ricerca Molinette

Quando la solidarietà e la forza di una comunità supera tutte le barriere succedono cose straordinarie. A Nichelino l’associazione sportiva Sangone, assieme a Giuseppe Torchia, Alessandra Pagliarello, tutta la sua famiglia ed il supporto di tantissimi nichelinesi e non solo è riuscita a raccogliere 35mila e 560 euro dalla vendita dei biglietti della lotteria solidale, a favore della Fondazione Ricerca Molinette.

Arrivare ad un vaccino contro il tumore al pancreas

Una realtà che con il Professor Novelli, è impegnata nella missione per rendere operativo il vaccino terapeutico per il tumore al pancreas. "L'affetto di tantissime persone, che erano presenti all'Asd Onnisport Club 1972 per l’estrazione dei biglietti e per dare una mano a piegare i tantissimi tagliandi, é un'ennesima dimostrazione del cuore di questa comunità", ha dichiarato soddisfatta l'assessore Giorgia Ruggiero.