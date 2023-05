Da Torino ad Antiochia per il terremoto: aiutò a far nascere un bimbo tra le macerie. Ora Palermo lo celebra

Una scelta di cuore, nel verso senso della parola. Partì da Torino - dove lavora al Mauriziano come chirurgo vascolare - e, insieme ad alcuni colleghi dell' Ospedale Sant'Anna faceva parte dell'équipe medica dell'unità di emergenza che lo scorso marzo andò ad aiutare le popolazioni coinvolte dal sisma in Turchia . Era marzo e quando i colleghi fecero nascere un bimbo, tra le macerie, lo avvolse nella sciarpa rosanero della sua squadra del cuore: il Palermo . Da quel momento, Salvatore Piazza è diventato un protagonista del web, dove sono rimbalzate le foto che testimoniavano il suo coraggio, ma anche la sua fede calcistica. E adesso, la nascita di quel bimbo (chiamato dai genitori Sergio Mattarella in segno di riconoscenza verso l'Italia), gli vale i massimi onori proprio da parte della squadra di calcio siciliana.

Da Torino a Palermo, insomma, passando per Antiochia. Il presidente del club rosanero, Dario Mirri, lo ha invitato allo stadio per assistere a Palermo-Spal che si gioca nel pomeriggio. Un modo per ringraziarlo del gesto d'amore compiuto in Turchia: verso le persone che erano in estrema difficoltà, ma anche verso la sua squadra del cuore. Società che oggi vuole occoglierlo con tutti gli onori.