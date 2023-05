Anziana uccisa con una mazza da baseball: al nipote una pena di 30 anni

Il 29 aprile 2019 una donna di 86 anni, Giuseppina Addante, fu gravemente ferita a colpi di mazza da baseball nel proprio appartamento in corso Giulio Cesare, a Torino, e un mese dopo morì in ospedale.

Oggi per il nipote Tomas Scancarello, 45 anni, processato con l'accusa di essere stato l'autore dell'aggressione, la Corte d'assise di appello ha riformulato la pena a trent'anni di carcere in seguito a un concordato fra difesa e procura generale. La Cassazione aveva annullato la precedente condanna all'ergastolo per una questione giuridica legata alla cosiddetta 'connessione teleologica' fra reati diversi. Scancarello, detenuto ad Alessandria, si è sempre proclamato innocente.

Secondo le indagini, svolte dalla polizia, aveva ucciso la donna mentre tentava di rubarle del denaro che, verosimilmente, avrebbe impiegato per procurarsi della droga. Le varie tappe del procedimento giudiziario hanno portato a concludere che si è trattato di un omicidio abbinato a una rapina impropria.