Baby gang in azione alla stazione di Avigliana, arrestati tre 17enni: giovane picchiato per portargli via la collanina

Ancora un brutto episodio con protagonista una baby gang, dopo quello avvenuto sabato tra corso San Maurizio e via Giulia di Barolo. Stavolta il teatro non è stata una via di Torino ma la stazione di Avigliana: dovranno rispondere di rapina tre studenti 17enni arrestati la scorsa notte dai carabinieri.

23enne preso a calci e pugni

I militari, giunti sul posto a seguito di una segnalazione giunta al 112 hanno bloccato i tre che poco prima avevano aggredito a calci e pugni un 23enne per rubargli una collanina, non riuscendo tuttavia nell’intento per la reazione della vittima che nella colluttazione ha riportato alcune escoriazioni ma non voluto ricorrere alle cure dei sanitari.

Gli arrestati ora ai domiciliari

I tre arrestati sono stati, quindi, sottoposti ai domiciliari nella loro abitazioni.