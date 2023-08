Al via la Buongiornezza con la vera storia di Lidia Poët

La Buongiornezza di Renata Cantamessa inaugura la sua collection settimanale di 5 podcast (uno per ogni giorno feriale, ma già serviti in successione per favorirne la godibilità completa) con le pillole audio sulla vera storia di Lidia Poët, la prima avvocata d’Italia e pioniera nella lotta per l’emancipazione femminile, recentemente protagonista della miniserie lanciata da Netflix, pesantemente criticata per la sua scarsa adesione ai fatti reali.

In coda a ogni episodio, sempre Renata Cantamessa (già nota al grande pubblico come la Fata Zucchina) si trasformerà nella Creminologa di Baratti & Milano, il prestigioso e storico brand piemontese del cioccolato d’autore di fama internazionale, regalando un finale appassionato tra intrigo, mistero e piacere gourmet.

LA BUONGIORNEZZA 8 maggio

LA BUONGIORNEZZA 9 maggio

LA BUONGIORNEZZA 10 maggio

LA BUONGIORNEZZA 11 maggio

LA BUONGIORNEZZA 12 maggio