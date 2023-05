Non solo scuole, con il bando Top Metro Nichelino rimetterà a nuovo anche biblioteca e caserma dei carabinieri

Lo scorso 17 aprile, con l'affissione di una targa alla elementare Sangone, a testimonianza di quanto è stato fatto per la messa in sicurezza delle scuole, Nichelino ha certificato la bontà del progetto "Top Metro" , un finanziamento che ha permesso di risistemare tre istituti della città: oltre alla scuola Sangone, l'altra elementare Gramsci e la media Manzoni.

Lavori anche per la biblioteca civica Arpino

Ma grazie a una politica di spesa attenta, non sono stati spesi tutti i denari previsti dal finanziamento di circa 1 milione e mezzo di euro. La parte rimanente, infatti, consentirà di realizzare il progetto “Per tutti e per ciascuno”, che riguarda la biblioteca Giovanni Arpino e prevede interventi di tipo impiantistico per migliorare il servizio e gli spazi a disposizione degli utenti.

Il progetto prevede una redistribuzione dei servizi di ludoteca e biblioteca sui due piani dell’edificio, la creazione di nuovi ambiti e l’adeguamento del complesso alle esigenze dei giovani e dei non lettori. L’idea di fondo è quella di promuovere la biblioteca come polo culturale e di aggregazione sociale, grazie a nuovi strumenti tecnologici e a nuove funzioni relazionali.

Fondi anche per rifare la caserma dei carabinieri

Sempre grazie al bando Top Metro sono stati reperiti i fondi per la manutenzione straordinaria della caserma che ospita il Comando della Tenenza dei Carabinieri. Il progetto prevede il recupero e la ristrutturazione degli ambienti adibiti ad uffici e servizi, per consentirne una migliore fruibilità e una migliore accessibilità da parte del pubblico, che deve essere indirizzato alla aree sotto il controllo di un militare addetto, separando gli spazi destinati alle diverse attività.

Gli interventi previsti nel progetto interessano i servizi igienici, la zona celle, la scala di ingresso, in vani scala, l’ufficio del militare di servizio, la realizzazione di nuovi spazi per uffici nel vano dell’attuale autorimessa, È inoltre prevista la realizzazione di una tettoia per il ricovero delle vetture di servizio nell’area verde retrostante la caserma.