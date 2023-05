Il 21 maggio torna l'appuntamento con il Forum delle Associazioni Carmagnolesi

Dal 2017 l’Amministrazione Comunale di Carmagnola organizza il Forum delle Associazioni, un’occasione importante per far conoscere, valorizzare e sostenere le tante realtà associative che animano la città. L’edizione 2023 si svolgerà domenica 21 Maggio dalle ore 10 alle 18 in Piazza Sant’Agostino.

Durante la Giornata sarà allestita una mostra per presentare ai cittadini i progetti di riqualificazione del Centro storico finanziati nell’ambito del PNRR ed in particolare i progetti “Carmagnola 4I”, cofinanziati dalla Compagnia di San Paolo, che coinvolgeranno la Biblioteca Civica, la Chiesa di San Filippo e Palazzo Lomellini.

Questi progetti coinvolgeranno la Biblioteca Civica, la Chiesa di San Filippo e Palazzo Lomellini, e saranno una grande occasione per valorizzare il patrimonio storico e culturale della città.

In tale occasione, le associazioni presenteranno le loro attività e iniziative attraverso i propri stand, per far conoscere alle persone ciò che fanno durante l'anno. Questo permetterà di creare un ponte tra le realtà associative e la città, offrendo l'opportunità di scoprire nuovi progetti, conoscere nuove persone e collaborare insieme per il bene comune.

Nel pomeriggio, ci saranno varie attività di animazione lungo Via Valobra per divertire i partecipanti e concludere la giornata in bellezza, un concerto della Società Filarmonica.

L'Amministrazione Comunale di Carmagnola è entusiasta di ospitare questo evento e invita tutti i cittadini e le associazioni della città a partecipare attivamente e a scoprire le numerose attività e progetti che verranno presentati.

Il Sindaco Ivana Gaveglio ringrazia le associazioni e i volontari che collaboreranno per la buona riuscita dell'iniziativa e sottolinea l'importanza del loro contributo nel realizzare molti servizi per la comunità.