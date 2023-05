Torino, torna Masters of Magic: per 4 giorni la Città è Capitale della Magia

Dall’11 al 14 maggio, la città di Torino si trasforma nella Capitale mondiale della Magia per la XXI edizione del Master of Magic World Tour 2023: un festival interamente dedicato all’arte dell’illusionismo in grado di attrarre in città i migliori maghi del mondo.

Sotto la direzione artistica di Walter Rolfo, la Convention - la più innovativa a livello internazionale - si divide quest’anno tra due prestigiose location del contesto museale-culturale torinese; il Mauto Museo dell’automobile di Torino, e il Teatro Alfieri dove i migliori illusionisti del pianeta si esibiranno nel Gran Gala Show del Masters of Magic World Tour 2023.

Oltre 50 star internazionali e più di 1500 illusionisti professionisti provenienti da tutto il mondo sono attesi tra gli ospiti della nuova edizione che vanta, tra i nomi più rilevanti, un cast d’eccezione: Yu Hojin, Alain Choquette, Raul Cremona, C.Y., Dani DaOrtiz, Hannah, Axel Hecklau, Michel Huot, Léa Kyle, Miguel Muñoz, Luis Olmedo, Andrea Paris, Víctor Piña, Florian Sainvet, Tempei Arakawa, Young Min, Francesco Fontanelli, Walter Maffei, Jack Nobile, Hyde, Mario Raso e molti altri artisti di fama mondiale.

Una maratona di oltre 100 ore consecutive di magia e spettacolo dal vivo, di pura emozione e di felicità, prodotte da Masters of Magic, engagement company, leader nella produzione di eventi live e televisivi, prima al mondo ad utilizzare l’arte magica come linguaggio per raccontare le emozioni delle aziende.

Un’edizione speciale e ricca di sorprese che segna l’inizio di un triennio all’insegna della magia per il capoluogo piemontese che, grazie alla nomina di Masters of Magic come ente promotore e organizzatore, ospiterà il Campionato Europeo FISM nel 2024 e il Campionato Mondiale FISM nel 2025.

Spiega Walter Rolfo, Direttore e produttore artistico: «Abbiamo realizzato con la Regione Piemonte, la città di Torino e la camera di commercio di Torino, un sogno quasi impossibile, perché la “combinazione” europeo e mondiale era già di per sé una sfida impensabile, ma organizzare per due volte nella stessa nazione, in così breve tempo, un altro campionato del mondo FISM WCM (dopo quello del 2015), è un onore mai capitato nella storia.

Sono due grandi eventi, con una ricaduta prevista di oltre 11 milioni di euro, che contribuiranno ad arricchire la già straordinaria offerta culturale e l’attrattiva internazionale di Torino e del Piemonte, attirando più di 8.000 maghi da tutto il pianeta e 50.000 spettatori”.

La manifestazione è realizzata grazie al supporto di Regione Piemonte, Camera di commercio di Torino, Città di Torino e al contributo dello sponsor Queencar.

LA MAGIA È DI CASA AL MUSEO DELL’AUTOMOBILE DI TORINO.

A rendere magica la città di Torino, in attesa dell’appuntamento del Gran Gala Show nel weekend, ci penserà la Convention 2023. L’appuntamento di richiamo internazionale, dedicato in esclusiva agli appassionati di magia, torna finalmente dal vivo al MAUTO - Museo internazionale dell’automobile di Torino da mercoledì 11 a domenica 14 maggio 2023.

Fin dalla sua prima edizione ha ospitato i più importanti maghi del mondo – tra i quali David Copperfield, Dynamo, David Blaine, Cyril Takayama – e quest’anno apre le porte del mistero e dei segreti degli illusionisti per coinvolgere tutti i partecipanti in una vera maratona di oltre 50 eventi, tra workshop, concorsi, performance, conferenze e vere e proprie lezioni di magia per imparare a diventare maghi e affinare i propri trucchi!

Ma non solo, perché tutti coloro che parteciperanno alla Convention potranno inoltre immergersi anche nella più innovativa “Fiera magica” del mondo, con un intero spazio dedicato agli “inventori di magie” dove sarà possibile acquistare ogni tipo di illusione e prestigio: dal filo dell’invisibilità ad ogni novità del mercato della magia, dove tutto è possibile per chi sa cercare.

Attesi fra gli ospiti del Festival, 1500 illusionisti professionisti provenienti da tutto il mondo e oltre 50 star internazionali che condivideranno idee e tecniche, oltre ai loro più grandi segreti, con lo scopo di inventare i nuovi prestigi che ci stupiranno nei prossimi anni.

Non mancheranno nomi del calibro di Yu Hojin, il campione del mondo FISM 2012 e artista di fama mondiale, il mago Raul Cremona tra i più seguiti e amati d’Italia, il mentalista e concorrente di Italia’s Got Talent 2019, Andrea Paris, il campione europeo di cartomagia Francesco Fontanelli, il giovane duo di talento Jack Nobile & Hyde.

Al TEATRO ALFIERI VA IN SCENA IL GRAN GALA DELLA MAGIA

Atteso l’appuntamento aperto al più ampio pubblico del Masters of Magic World Tour: il Gran Gala Show ovvero il più importante spettacolo di magia del mondo, in programma da venerdì 12 maggio a domenica 14 maggio, al Teatro Alfieri.

Un incredibile Family Show - condotto da Walter Rolfo, con la regia e lo show design di Alessandro Marrazzo - che vedrà protagonisti nove straordinari illusionisti di fama internazionale, giunti in città per il Masters of Magic World Tour Convention.

Un’occasione unica e irripetibile, rivolta a grandi e piccini, per ammirare dal vivo tutto il meglio della magia internazionale lasciandosi affascinare dai prestigi più impossibili e dalle performance più stupefacenti dei nuovi talenti del panorama dell’illusionismo.

Due ore di pura meraviglia e stupore con un cast d’eccezione: il campione del mondo Hojin Yu, che affascinerà il pubblico con la sua magia capace di combinare poesia, delicatezza, ed effetti potenti; C.Y. una delle leggende della nuova generazione di maghi Coreani; il campione mondiale di manipolazione Florian Sainvet, Hannah, giovane illusionista giapponese già vincitrice di numerosi tornei internazionali di magia, Léa Kyle, finalista di America’s got talent e resident a Las Vegas, il mago di Tim Burton, campione europeo e mondiale Miguel Munoz; Tempei, star internazionale delle arti circensi e Young Min, anche lui campione mondiale di magia celebre per l’unicità delle sue performance con la sabbia.

La regia e lo show design dello spettacolo sono di Alessandro Marrazzo. I biglietti sono in vendita su vivaticket.

I TROFEI PIÙ PRESTIGIOSI

Masters of Magic World Tour è anche foriera di nuovi giovani talenti, che possono dimostrare le proprie abilità concorrendo al premio internazionale “Trofeo Victor Balli”, dedicato alla memoria del principe dei maghi italiani e fra i più importanti riconoscimenti al mondo.

Il festival contribuisce a supportare anche la scena nazionale ospitando il Campionato Italiano di magia: i concorrenti vengono selezionati durante l’anno in tutte le città d’Italia per poi concorrere e sfidarsi nel Gran Finale all'interno delle categorie Stage e Close-up. Negli anni è stato vinto da artisti diventati famosi, come Andrew Basso protagonista di uno spettacolo residente a Broadway e Vanni De Luca, uno dei mentalisti più bravi al mondo.

Tra gli altri importanti premi, da ricordare il prestigioso riconoscimento “Grolla d’Oro”, che consacra i migliori artisti, geni dell'illusione e personalità carismatiche che hanno contribuito ad ampliare le frontiere dell'arte magica a livello internazionale. Quest’anno verrà assegnato al campione del mondo coreano Yu Hojin.