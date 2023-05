Viabilità, riaperto in anticipo il ponte di Cuorgnè

Dopo aver incontrato le autorità locali, preso in carico le preoccupazioni dei cittadini e grazie alla disponibilità dell’impresa ad accelerare i lavori, il ponte di Cuorgnè sarà nuovamente percorribile da questa sera mercoledì 10 maggio in anticipo sul termine dei lavori, inizialmente previsto per il 31 maggio.

Un risultato importante, ha sottolineato il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici della Città metropolitana di Torino, che consente di venire incontro alle richieste di cittadini e commercianti. Già nel periodo invernale la Città metropolitana aveva riaperto al traffico il ponte per non penalizzare il commercio cittadino nel corso delle festività natalizie.

Dal pomeriggio del 10 maggio, alle ore 18, il nastro stradale sulla Sp 460 al km 30+300 che impediva l’accesso al ponte di Cuorgnè sarà rimosso e il ponte sarà percorribile a senso unico a salire (da Località Pedaggio in direzione Cuorgnè).

La delimitazione tra l’area di cantiere e la corsia carrabile sul lato di valle del ponte avverrà mediante new jersey in pvc riempiti d’acqua, in modo da garantire la sicurezza veicolare e quella dei lavoratori.