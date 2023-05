Il grande cinema sale in quota: il maestro degli effetti speciali ospite al Des Ambrois di Oulx

Un mago degli effetti speciali sale in quota. E' fissato infatti per il 15 maggio l'appuntamento - presso l'IISS Des Ambrois di Oulx, in alta valle di Susa - l'appuntamento con uno dei maestri dei "trucchi" visuali che animano la suggestione del cinema.



Da Batman e Robin al Fight club

Francesco Grisi, infatti, incontrerà i ragazzi delle classi III, IV e V multimediali e la IV liceo sportivo parteciperanno dalle 10 alle 12 circa a un incontro programmato nell'auditorium della scuola.

Produttore cinematografico, fondatore e direttore di Edi, azienda italiana di VFX (Visual Effects), Grisi ha lavorato in precedenza per la BUF Compagnie ed è stato poi supervisore alla realizzazione dei visual effect di Batman e Robin (Warner Bros., PolyGram Filmed Entertainment, 1997) Fight Club (Fox 2000 Pictures, Regency Enterprises, Linson Films, 1999) e La nobildonna e il duca (Compagnie Éric Rohmer, Pathé, KC Medien, 2001).



18 anni al fianco di grandi registi