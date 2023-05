Brutta sorpresa a San Mauro, il sottopasso va in ferie: resterà chiuso fino al 12 ottobre

Dovevano essere cinque giorni, diventeranno (se tutto va come deve) quasi sei mesi. Va di fatto in "ferie" il sottopasso di San Mauro: chiusura fino al 12 ottobre per interventi straordinari di manutenzione. Ad annunciarlo, i canali social del Comune, che spiegano come "a fine aprile, Città metropolitana aveva annunciato lavori della durata di cinque giorni con termine il 12 maggio, apponendo però cartelli che indicavano la chiusura fino al 12 ottobre. Con una determina del 9 maggio, Città Metropolitana ha previsto per il sottopasso lavori di manutenzione straordinaria che lo terranno chiuso fino al 12 ottobre 2023".

Una doccia gelata

Una doccia gelata, vista l'importanza che il sottopasso riveste per la viabilità cittadina (e non solo). "Come assessorato alla Viabilità del Comune di San Mauro siamo già al lavoro, anche con i Comuni confinanti - dice Emanuele Durante, assessore comunale alla viabilità di San Mauro -, per individuare soluzioni utili a mitigare il più possibile i disagi per i sanmauresi e a suggerire percorsi alternativi per coloro che normalmente transitano per San Mauro per raggiungere i comuni collinari e lungo la statale 590".



Più comunicazione

"La vicenda è stata gestita in maniera molto tecnica, dagli uffici della Città metropolitana - prosegue -: i lavori di messa in sicurezza sono sempre ben accetti. Ma forse andava comunicata meglio. E ora come Comune ci stiamo impegnando per sopperire a un lavoro di coordinamento con i Comuni vicini. E' interessato tutto l'asse viario verso i Comuni vicini. Faremo una riunione con gli altri enti, abbiamo chiesto anche al vicesindaco Suppo della CIttà metropolitana di partecipare. Dobbiamo mettere indicazioni e cartelli. Così chi arriva in zona, sa cosa lo aspetta".



Vie alternative e parcheggi di interscambio

E sui percorsi alternativi: "Bisognerà fare un grosso lavoro, anche considerando che alcuni cantieri già interessano proprio queste strade, quindi la scelta si fa limitata. Diventa così di grandissima attualità il progetto di hub per l'interscambio con i mezzi pubblici. Pensiamo a tre parcheggi in piazza Mochino, via Mezzaluna e piazza Gramsci, per esempio in corrispondenza del passaggio della linea 8, così da creare una possibilità di interscambio per chi arriva in auto. Se tutti sono d'accordo siamo disponibili a trovare forma di organizzazione per alleggerire il traffico anche in questo modo, che avrebbe effetti positivi pure sull'ambiente".