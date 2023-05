Lavori e cantieri, chiuse la strada provinciale 211 di Giaglione e quella 265 di Campo

Sp 211 di Giaglione il 16 maggio

Per un allacciamento idrico con attraversamento lungo la Sp 211 di Giaglione dal Km 3+0,60 al chilometro 3+245 nel centro abitato del comune di Giaglione è prevista la chiusura con deviazione del transito segnalata in loco per tutti i veicoli a eccezione delle Forze dell'ordine, dei mezzi di soccorso e di manutenzione stradale della Città metropolitana di Torino il 16 maggio dalle 8 alle 18.

Sp 265 "di Campo" dal 24 maggio al 25 luglio

Lungo la Sp 265 "di Campo" dal km. 4+350 al km. 4+850 circa, nel territorio del Comune di Castellamonte è prevista la

sospensione della circolazione stradale a tutti gli utenti (veicolare e pedonale)

