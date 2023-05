Controlli della polizia e di Gtt sul 4: 65 passeggeri senza biglietto, oltre 4mila euro di multe

Controlli congiunti della Polizia di Stato, unità cinofile e personale Gtt alla Crocetta. Ieri sera sono stati effettuati diversi posti di blocco in corso Monte Lungo e in corso Stati Uniti: in totale sono state fermati 16 veicoli ed identificati una quarantina di persone. Nel corso dell’attività è stato ispezionato anche un bar di via Gorizia, già chiuso nel 2018, dove è stata riscontrata la presenza di diversi avventori con precedenti di polizia.



Multe per oltre 4mila euro

Nella seconda parte del servizio, il personale GTT ha controllato 290 passeggeri che si trovavano a bordo delle vetture della linea 4. Sessantacinque passeggeri sono stati multati per mancanza o irregolarità del biglietto, per un valore complessivo superiore ai 4000 euro.



Sul tram con la droga

Durante i controlli le unità cinofile antidroga hanno individuato 4 passeggeri, tutti successivamente sanzionati, perché in possesso di modiche quantità di droga. Due cittadini stranieri, inoltre, sono stati accompagnati in Questura e denunciati in stato di libertà per la violazione delle norme sull’immigrazione.