Corridoio verde lungo Dora: tracciata la segnaletica orizzontale della pista ciclabile

Buone notizie per tutti i ciclisti: il “corridoio verde” lungo la Dora Riparia, il lungo percorso ciclo-pedonale che unisce Parco Dora alla Colletta recentemente riqualificato, adesso è più sicuro.

In questi giorni, infatti, è stata tracciata la segnaletica orizzontale nel tratto compreso tra corso Giulio Cesare e via Bologna.

Attraversamenti pedonali e ciclabili più sicuri

Nello specifico, gli attraversamenti pedonali in prossimità dei semafori sono stati separati da quelli ciclabili grazie all'abbattimento delle barriere architettoniche presenti mediante appositi scivoli. La stessa corsia riservata alle bici, in prossimità dei semafori, è stata inoltre evidenziata in rosso migliorando sensibilmente la visibilità.

Altre migliorie

Le migliorie, però, non finiscono qui: a essere messo in sicurezza per le bici, infatti, è stato anche l'attraversamento di lungo Dora Firenze in prossimità di via Aosta; alle strisce pedonali, infatti, è stata aggiunta la tratteggiatura specifica per renderlo anche ciclabile.

Si tratta di un'altra importante novità, visto che il tratto è molto frequentato dai ciclisti che arrivano da Aurora per andare in centro e viceversa utilizzando il “Ponte del Carbone”.