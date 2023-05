Con 'Piedibus' Nichelino sceglie un modo alternativo per portare i bambini a scuola

Pulmini? Auto? Mobilità alternativa? Niente di tutto questo, Nichelino ha scelto un modo alternativo e diverso per portare a scuola i bambini che non possono essere accompagnati dai genitori.

Piedibus, l'autobus umano

Ed allora avanti con il Piedibus, il modo più sano, sicuro, economico ed ecologico per andare e tornare dalle lezioni. Si tratta di un autobus umano, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e dagli adulti che fanno da “autisti” e “controllori”, portando i piccoli a scuola e poi riaccompagnandoli al ritorno a casa.

Al via la linea Rossa e quella Blu

Il servizio, completamente gratuito, ha preso il via nei giorni scorsi con le prime due linee (come si trattasse del percorso di un vero mezzo pubblico): quella rossa De Amicis (con capolinea per i residenti di Largo Giusti) e la linea Blu Pavese (capolinea via XXV Aprile-via San Matteo).

Per iscriversi alle due linee già attive o alle altre in attivazione, compilare il modulo iscrizioni che si trova qui e mandarlo via mail all'indirizzo scolastici@comune.nichelino.to.it.