Via Fossata, rissa degenera in accoltellamento: scie di sangue in strada nelle zone di spaccio

Scorre il sangue in via Fossata, nella periferia di Torino. Due individui verso le ore 3 della mattina di lunedì 15 maggio sono stati coinvolti in una rissa degenerata in una vera e propria lotta all’ultimo sangue. A colpi di coltello e cocci di bottiglie di vetro.

Rissa degenerata in accoltellamento

Le motivazioni della lite paiono essere legate alla contesa della zona di spaccio. Un residente della via racconta di una lite verbale: sono state sentite urla e imprecazioni, degenerate in una lotta spietata. Successivamente l’individuo ferito pare essersi trascinato lungo la via, lasciando dietro a sé una vera e propria scia di sangue. L’intera zona resta segnata dai segni del combattimento fino al termine di via Fossata.

Angelo Martino, presidente del comitato Barriera di Milano nord, la mattina dell’accaduto ha segnalato la drammatica vicenda sui social, riportando lamentele dai residenti del quartiere a causa del mancato intervento della nettezza urbana.

Scie di sangue ancora presenti

Il pomeriggio del 15 maggio, si poteva ancora notare il tragitto di sangue dell’uomo ferito. Nessuna pulizia dell’area risulta ancora essere stata effettuata, le condizioni dell’individuo ferito non sono ancora state accertate.