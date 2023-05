"Famiglia è...chi famiglia fa": a Torino la prima panchina d'autore che celebra tutte le tipologie di famiglia

“Famiglia è...chi famiglia fa”: non poteva esserci messaggio più eloquente per ribadire, ancora una volta, la posizione di Torino sul tema.

Per lasciare un segno tangibile nello spazio urbano, una panchina del Giardino Pellegrino è stata artisticamente decorata proprio con quel messaggio che celebra tutte le tipologie di famiglia al di là della sua forma, oltre che del genere e dell'orientamento sessuale dei suoi componenti.

La panchina d'autore dedicata a tutte le famiglie

L'intervento, curato da Rosalba Castelli di Artemixia attraverso il progetto Rosso Indelebile 2.0, è stato realizzato durante la Festa delle Famiglie (andato in scena proprio al Giardino Pellegrino lo scorso 7 maggio, ndr) in collaborazione con diverse associazioni lgbtqi+ come Coordinamento Torino Pride, Rete Genitori Rainbow, Genderlens e Agedo Torino.

“La panchina - sottolinea Castelli – è un simbolo di sostegno e rappresenta un segno tangibile che ribadisce l'esistenza delle famiglie arcobaleno per cui ha un significato molto più grande di quello che sembra”. All'iniziativa ha partecipato anche la Fondazione di Comunità di Porta Palazzo, che gestisce il Giardino attraverso un patto di collaborazione

Rosatelli: “Torino difende i diritti”

La decorazione della panchina è stata possibile anche con il sostegno della Città di Torino e della Circoscrizione 7: “Essere - commenta l'assessore al welfare Jacopo Rosatelli – all'interno di questo giardino, sede di un importante patto di collaborazione e di contesti di vita dinamici, dà ancora più valore all'iniziativa. La Città, da molti anni e in continuità di amministrazione, difende i diritti dando messaggi di uguaglianza; qui siamo in maggioranza e credo anche nel resto d'Italia, dobbiamo però far emergere questa cosa”.

Proprio ieri, poi, è arrivata la notizia che il Pride di giugno partirà davanti alla sede della Sette in corso Vercelli: “Ringraziamo - aggiunge il presidente Luca Deri – tutti per la scelta. Per l'occasione organizzeremo diverse iniziative in collaborazione con le associazioni del territorio; la panchina arriva, inoltre, al termine di diverse iniziative sul tema, come l'installazione della bandiera arcobaleno e di quella transgender al Centro Civico”.