Torino recupera un pezzo di storia: domenica 28 maggio Nizza Millefonti torna a correre la Strasantamonica

Il ritrovo per i partecipanti è per le 15.30 in via Vado 9, mentre la partenza è prevista per le ore 16. Sarà un pomeriggio di festa per la comunità e per l’intero quartiere, con la partecipazione di circa 300 persone di tutte le età - podisti amatoriali, camminatori, famiglie con bambini al seguito - che percorreranno il percorso che si snoderà tra le strade del Lingotto, raggiungendo il parco Millefonti lungo il fiume Po.