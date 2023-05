Ciclopedonale Colletta sulla Dora, Iannò ironizza: "E' diventata la passerella dei sospiri"

"La ciclopedonale Colletta sul fiume Dora è diventata la passerella dei sospiri, tutti coloro che frequentano il parco passano sospirano e scuotono la testa, costretti ad allungare il percorso a causa della chiusura della stessa", ironizza Pino Iannò di Torino Libero Pensiero.

"Sono ormai 8 mesi che è stato aperto il cantiere, non se ne vede la conclusione e neppure nessuno che ci lavori", attacca l'esponente della minoranza in Consiglio comunale.

“Il 18 luglio 2022 avevo presentato un’interpellanzain cui chiedevo quando sarebbero iniziati i lavori di rinforzo strutturale e risanamento conservativo della passerella sulla Dora del Parco Colletta, discussa nel Consiglio comunale del 5 settembre 2022. L’Assessore nella sua risposta aveva affermato che i lavori sarebbero iniziati, dopo aver espletato l’aggiudicazione della gara, ad ottobre e sarebbero durati circa tre mesi, tenendo conto della possibile variabilità delle condizioni di deflusso del sottostante fiume”.

Affermazione confermata sul sito del Verde Pubblico dove è scritto “Mercoledì 19 ottobre 2022 verranno avviati i lavori di risanamento conservativo della passerella Colletta sul fiume Dora, asse di collegamento ciclopedonale del parco con corso Cadore, e conseguentemente la passerella verrà chiusa al transito. Si tratta di lavori urgenti ed inderogabili, necessari a garantire adeguate condizioni di esercizio e di durabilità della struttura, che prevedono la sostituzione del piano di calpestio in acciaio dell’impalcato. La durata dell’intervento sarà di circa due mesi, condizioni meteo permettendo”.“Da tempo non si vedono operai al lavoro - conclude Iannò - e non si possono trovare scuse del tipo maltempo o che la Dora sia esondata, in quanto l’inverno è stato secco e mite. Ho presentato nuovamente un’interpellanza, per capire quando sarà riaperta la passerella Colletta sul fiume Dora e per quale motivo da tempo non si vedono più operai al lavoro”.