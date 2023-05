"La scuola è per tutt3?": Rosatelli e Luxuria incontrano 250 studenti per la giornata internazionale contro l'omofobia

" La scuola è per tutt3 "? Città di Torino, insieme a Città Metropolitana nell'ambito della rete Ready (Rete nazionale delle Regioni e degli Enti Locali per prevenire e superare l’omotransfobia), ne ha parlato con 250 ragazze e ragazzi delle scuole superiori in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia.

" È importante riconoscere il bullismo e l'omofobia, la lesbofobia la transfobia e la bifobia nelle scuole - ha commentato Rosatelli - per arrivare all'obiettivo per il quale ognuno viva liberamente e felicemente gli anni della scuola e quelli successivi ". Dopo l'incontro con gli studenti, nel pomeriggio Rosatelli ha incontrato gli insegnanti per un momento di formazione, per fornire loro gli strumenti per individuare e contrastare fenomeni di bullismo omo-lesbo-bi-transfobico e favorire forme di empowerment delle vittime.

Ha concluso gli interventi Vladimir Luxuria, dal 2019 direttrice artistica del Lovers Film Festival ed ex parlamentare. "Il mio cognome è Guadagno - ha raccontato agli studenti - e quando a scuola rispondevo all'appello con un tono non abbastanza maschile sentivo ridere dietro di me. Ogni volta che andavo in bagno, al mio rientro trovavo delle scritte sul quaderno e sentivo altre risate provenire da dietro. Anche oggi che ho 57 anni, quando sento ridere per strada penso che si rida di me: il bullismo lascia segni indelebili. Qualcosa è cambiato negli anni ma anche oggi un italiano su dieci pensa che l'omosessualità dovrebbe essere un reato. Oggi insulti di persona non me ne arrivano più, ma sui social è tutto più facile. Combattere l'omofobia serve anche agli omofobi che sono spesso delle vittime a loro volta. Se sentite offese omofobe, razziste o misogine dovete reagire, non fate finta di niente".