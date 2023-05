La casa editrice bloccata dall’alluvione: “Salone del libro, arriviamo domani” [FOTO]

Batte forte il cuore dell’Emilia Romagna che soffre, piegata dal maltempo. La grave situazione dovuta all’alluvione ha rallentato l’arrivo di alcune case editrici al Salone del Libro. Ma la voglia di diffondere la cultura è più forte delle difficoltà e molto espositori romagnoli, oggi assenti, arriveranno domani.

È il caso di Homeless Book, casa editrice di Faenza, oggi assente. Nello stand di Alleanza Cooperative Italiane Comunicazione (stand T78, all'Oval) è però presente un cartellone inequivocabile: “Arriviamo domani, #forzaRomagna”.

E allora appuntamento al Salone del Libro, per abbracciare con valore quelle case editrici provenienti da una terra in ginocchio, che non ha alcuna intenzione di mollare.